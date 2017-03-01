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Erdoğan, İslamabad’da Aile Fotoğrafında Yer Aldı

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Erdoğan, İslamabad’da Aile Fotoğrafında Yer Aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirve öncesinde aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, aile fotoğrafında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile aynı karede yer aldı.

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