Erdoğan, New York’ta Türklerle Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19-25 Eylül tarihlerinde BM 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta Türk toplumu ile bir araya geleceği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19-25 Eylül tarihlerinde BM 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta Türk toplumu ile bir araya geleceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı programı organize eden, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nden (TASC) yapılan açıklamada;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 19-25 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, 21 Eylül Perşembe günü New York'ta Marriot Marquise Hotel'de Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) hazırlayacağı programda Türk ve Müslüman toplumu ile de bir araya gelecektir" denildi.