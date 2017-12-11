Erdoğan-putin Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusu ile alakalı ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta bir araya gelip bu işi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "S-400 konusu ile alakalı ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta bir araya gelip bu işi neticelendirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa görüşme ve heyetler arası yenilen çalışma yemeğinden sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füze anlaşmasına ilişkin, "S-400 konusu ile alakalı ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta bir araya gelip bu işi neticelendirecektir. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.