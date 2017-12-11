Erdoğan-putin Ortak Basın Toplantısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 füzeleri ile ilgili gelinen noktaya ilişkin, "Bugünkü çalışmamızda ilgili kredi anlaşması üzerinde mutabakat...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, S-400 füzeleri ile ilgili gelinen noktaya ilişkin, "Bugünkü çalışmamızda ilgili kredi anlaşması üzerinde mutabakat sağladık. Umarım önümüzdeki birkaç günde imzalanacaktır bu anlaşma" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa görüşme ve heyetler arası yenilen çalışma yemeğinden sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin yapıcı bir hava içinde gerçekleştiğini ve ikili ilişkilerde kilit konuları ele aldıklarını belirten Vladimir Putin, uluslararası ve gündemin güncel konularını da ele aldıklarını söyledi. Putin, "Suriye meselesinde ülkelerimiz sıkı bir işbirliği içindeler. Moskova ve Ankara arasındaki işbirliği başarılı bir şekilde gelişiyor" dedi.

2017 yılı Ocak ayından Eylül ayına kadar ticaret hacminin yüzde 36 arttığını ifade eden Putin, "Bütün bunlar aldığımız ortak kararlar neticesinde oldu. Ticari ve ekonomik alandaki engeller kalktı. İlk 8 ay içinde Türk tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatı 1,8 oranında artmış bulunuyor. Rusya'dan Türkiye'ye turist akımı artıyor. 4 milyon Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen 866 bin kişiydi bu rakam. Enerji alanında prensip olarak önemli olan şudur ki, Türkiye'de ilk nükleer santral olan Akkuyu'nun kurulması ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Türk Akımı planlı bir şekilde döşenmektedir. Karadeniz'in altından iki ayrı hat kurulacak bu proje çerçevesinde. Bu projenin hayata geçirilmesi hem Türkiye'nin enerji açısından güvenliğini artıracak hem de Rus gazının sevkiyat güzergahlarını genişletecek" diye konuştu.

Askeri alandaki işbirliğine dikkat çeken Putin, S-400 füzelerine ilişkin, "Bugünkü çalışmamızda ilgili kredi anlaşması üzerinde mutabakat sağladık. Umarım önümüzdeki birkaç günde imzalanacaktır bu anlaşma" diye konuştu.

Suriye'ye ilişkin yapılan görüşmelerde neler konuşulduğunu da anlatan Putin, "Suriye topraklarının neredeyse tamamı teröristlerden temizlendi. Teröristlerden herhangi bir saldırı olursa biz gerekli karşılığı veririz. Suriye'de siyasi çözüm konusunda 22 Kasım tarihinde Soçi'de Rusya-Türkiye-İran devlet başkanlarının görüşmesinde karara vardığımız mutabakatların yerine getirilmesi ile ilgili adımları görüştük. Önümüzdeki sene başında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılması konusunu görüştük. Özellikle Sayın Erdoğan'ın kişisel çabaları ve katkısını taktir etmek istiyorum Suriye'deki çözüm arayışları çalışmalarında" dedi.

ABD'nin Kudüs kararına ilişkin konuşan Putin, "ABD'nin kararı bu bölgedeki durumu daha da kötüleştirmekte ve dengesizleştirmekte. İsrail-Filistin arasındaki barış sürecini baltalayabilecek bir karardır. Barış süreci BM nezdinde alınan kararlar çerçevesinde yapılmalıdır. Kudüs statüsü ile ilgili karar İsrail ve Filistin arasında direkt temaslar neticesinde alınmalıdır. Sayın Erdoğan 2 gün sonra İİT zirvesi konusunda beni bilgilendirdi. Rusya gözlemci ülke olarak mutlaka bu toplantıya katılacaktır" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Rus heyeti de basın toplantısında hazır bulundu.