Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığını ön gören anayasa değişikliği referandumu için 40 ilde miting düzenleyecek. Erdoğan şubat ayının ortalarında şehir ziyaretlerini arttıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ayında yapılacak referandum öncesinde büyük şehirler başta olmak üzere yaklaşık 40 ilde miting düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Adana, Samsun, Erzurum, Çanakkale, Kocaeli, Diyarbakır, Yozgat, Van gibi illerde toplu açılışlar ve toplantılar düzenleyecek.
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Erdoğan Samsun'a geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmasında 40 ilde miting yapacak. Erdoğan Samsun'a da gelecek.
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Erdoğan Samsun'a geliyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum çalışmasında 40 ilde miting yapacak. Erdoğan Samsun'a da gelecek.
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