  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca

» »
Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca
15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününde telefon görüşmesi yapmak isteyen minikler telefonda Cumhurbaşkanı'nın sesi ile karşılaşınca ortaya ilginç...

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik gününde telefon görüşmesi yapmak isteyen minikler telefonda Cumhurbaşkanı'nın sesi ile karşılaşınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. İlk defa telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi ile karşılaşan Erdoğan hayranı minikler, telefonun diğer ucunda zannettikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşabilmek için uzun süre "Tayyip Amca" diye bağırdı.

Efeler Diyarı Aydın'da 15 Temmuz akşamı "Milli Birlik ve Beraberlik" günü kutlamaları için yediden yetmişe herkes Atatürk Kent Meydanı'na akın etti. Saat 20.00'de başlayıp sabaha kadar devam eden etkinliklerde vatandaşlar, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yıldönümünde de meydanları boş bırakmadı.

Mesajla karşılaşan Erdoğan hayranı çocuklar güldürdü

Öte yandan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü'nde cep telefonu ile görüşme yapan vatandaşlar, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden Milli Birlik günü mesajı ile karşılaştı. Ailesi ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlamalara gelen bir alenin çocukları telefonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ile karşılaşınca uzun süre "Tayyip Amca" diye bağırıp telefonun diğer ucunda zannettikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmaya çalıştı.

Etkinlikler kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Aydın'daki camilerde de saat 00.13'te salalar okundu. Sabaha kadar devam eden etkinliklerde Aydınlı vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'nı terk etmedi.

Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca

Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca

Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca

Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezirköprü’de Demokrasi Ve Milli Birlik Günü16 Temmuz 2017 Pazar 04:48
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önünde Heyecanlı Bekleyiş16 Temmuz 2017 Pazar 04:43
  • Komandoları Ankara’ya Göndermeyen Çardaklılar Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 04:38
  • Marmarisliler Suikast Girişiminin Yaşandığı Otelde Buluştu16 Temmuz 2017 Pazar 04:03
  • Sağanak Yağmur Altında Cumhurbaşkanını Dinlediler16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • 5 Ay Çalışıp Demokrasi Nöbetinde Ömer Halis Demir’i Canlandırdılar16 Temmuz 2017 Pazar 03:48
  • Erdoğan Sevdalısı Minikler Telefonda Erdoğan’ın Sesi İle Karşılaşınca16 Temmuz 2017 Pazar 03:43
  • 15 Temmuz Şehitler Anıtı Denizli’de Açıldı16 Temmuz 2017 Pazar 03:23
  • Ardahan’da "15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü" Etkinlikleri16 Temmuz 2017 Pazar 03:03
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Bitlis’te "Milli Birlik Yürüyüşü" Yapıldı16 Temmuz 2017 Pazar 02:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti