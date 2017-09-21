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Erdoğan-trump Görüşmesi Başladı

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Erdoğan-trump Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu katıldı.

İki lider gerçekleşecek görüşmede bölgesel konularını ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Bölgesel konuları ele alacağız" dedi.

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