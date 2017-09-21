Erdoğan-trump Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'taki görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-25 Eylül tarihlerinde BM 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Büyükelçisi Feridun Sinirlioğlu katıldı.