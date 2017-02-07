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Erdoğan Trump İle Telefonda Görüşecek

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Erdoğan Trump İle Telefonda Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. İki lider arasındaki görüşmenin saat 00.05'te olması bekleniyor.

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