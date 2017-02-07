Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek. İki lider arasındaki görüşmenin saat 00.05'te olması bekleniyor.
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Erdoğan Trump İle Telefonda Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gece ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşecek.
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