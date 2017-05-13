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Erdoğan Ve Jinping Heyetlerarası Görüşme Gerçekleştirdi

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Erdoğan Ve Jinping Heyetlerarası Görüşme Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında geldiği Çin'de resmi karşılama töreninin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında geldiği Çin'de resmi karşılama töreninin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Görüşmede iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Erdoğan ve Jinping başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen heyetlerarası görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar arasında "Suçluların Karşılıklı İadesi Anlaşması", Çin Halk Cumhuriyeti ile Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma" ve "Uluslararası Karayolları Üzerinde Taşımacılık Anlaşması" yer alıyor.

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