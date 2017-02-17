Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında meydana gelen patlamayla ilgili olarak bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı telefonla arayarak olay hakkında bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa Allah'tan rahmet, 15 yaralıya da acil şifa dileğinde bulunduğu kaydedildi.
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Erdoğan Viranşehir’deki Patlamayla İlgili Bilgi Aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında meydana gelen patlamayla ilgili olarak...
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