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Erdoğan’a Hakaret İçeren Karikatüre Suç Duyurusu

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Erdoğan’a Hakaret İçeren Karikatüre Suç Duyurusu
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Afrika Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren karikatürü kınayarak, suç duyurusunda...

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Afrika Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili hakaret içeren karikatürü kınayarak, suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Afrika Gazetesi'nde yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren karikatür hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayımlanan "Afrika Gazetesi'nin 8 Aralık 2017 tarihli nüshasında yer alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a açık ve aleni hakaret niteliği taşıyan montaj resim kabul edilemez niteliktedir. Nitekim söz konusu yayın, Kıbrıs Türk halkında ve Türkiye halkında derin öfke, üzüntü ve infial uyandırmıştır. Dost ve kardeş ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ve milli, manevi değerlerine her ne şekilde olursa olsun aleni şekilde hakaret etmek, onları küçük düşürmeyi amaçlayan yayınlar yapmak, mensubu olduğumuz Batı dünyasının medyatik değerlerine aykırıdır ve birçok çağdaş ülkenin ilgili yasalarını ihlal teşkil etmektedir. Adı geçen gazetede yer alan, iki ülke arasındaki huzurlu ve dostane ilişkileri bozmayı hedefleyen bu çirkin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tahrik etmeye yönelik resim dolayısıyla ilgili makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunduğumuzu; hiçbir çekince duymadan tarafgir gazetecilik yapan Afrika Gazetesi ile KKTC içinde önyargılı ayrımcılığı körükleyen, çağ dışı, gerçeklere aykırı, ırkçılık ve aşağılama içeren yayın yapmakta sakınca görmeyen Şener Levent'i kınadığımızı saygıdeğer Kıbrıs Türk kamuoyunun dikkatine saygılarımızla sunarız" denildi.

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