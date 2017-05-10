Erdoğan’dan Anka Hastanesine Ziyaret

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli sağlık tesisleri arasında yer alan Anka Hastanesini ziyaret etti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli sağlık tesisleri arasında yer alan Anka Hastanesini ziyaret etti.

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan ve Genel Müdür Dr. Cengiz Bayram, Milletvekili Mehmet Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, hastaneyi gezdirdiler ve verilen hizmetler hakkında bilgi verdiler.

Bölgenin sağlık merkezi

Anka Hastanesinin modern teknolojisi ve hizmet kalitesini beğendiğini ifade eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep'in son yıllarda yapılan sağlık yatırımları ile bölgenin sağlık merkezi haline geldiğini söyledi. Erdoğan, modern sağlık tesislerinin kurulması ile artık hastaların Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlere gitmelerine gerek kalmadığını ifade ederek, "Son yıllarda Gaziantep'te birbiri ardına çok modern hastaneler açıldı. Anka Hastanesi de bunlardan birisidir. Anka Hastanesinin modern tıp teknolojisi ve hizmet kalitesi gerçekten övgüye değer. Sayın Abidin Kaplan'a böyle bir yatırımı şehrimize ve bölgemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlıkta çağ atladık

Erdoğan, şöyle devam etti, "En önemli, en kutsal hizmetlerden birisi sağlıktır. Bu nedenle yeni sağlık tesislerinin açılmasını çok önemsiyoruz. Gaziantep, Ak Parti iktidarı döneminde sağlık yatırımlarında çağ atladı. Hastaların İstanbul ve Ankara gibi kentlere gitmesine gerek kalmadı. Hizmeti vatandaşın ayağına getirdik. Sağlık sektöründeki bu hızlı gelişme, Ak Partinin politikalarının sonucu gerçekleşti. Bilindiği gibi sigortalı vatandaşların özel hastanelerden yararlanması ve hastalar tüm eczanelerden ilaçlarını almaları sağlandı. Böylece vatandaşın hekime ve ilaca ulaşmasının önündeki engeller kaldırıldı. Gaziantep, son yıllardaki sağlık yatırımları ile sadece ülkemize değil Ortadoğu ülkelerine de hizmet verecek potansiyele kavuştu. Başta Suriye olmak üzere, bölgeye huzurun gelmesi ile Gaziantep'te sağlık turizminin hızla gelişmesini bekliyoruz."

Kaliteli hizmet, uzman ekip

Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan da, Milletvekili Mehmet Erdoğan'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Kaplan, hedeflerinin kaliteli sağlık hizmetini, alanında uzman bir ekiple, güler yüzlü bir şekilde vermek olduğunu söyledi.