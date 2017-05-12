Erdoğan’dan ’Gülen’in İade Sürecine’ İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen'in iadesi konusunu ABD Başkanı Trump ile etraflıca görüşeceğini belirterek, "Sayın Trump'ın buradaki iradesini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülen'in iadesi konusunu ABD Başkanı Trump ile etraflıca görüşeceğini belirterek, "Sayın Trump'ın buradaki iradesini tabii çok çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre ABD, FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Biliyorsunuz, kaçanların adeta gittiği barındığı bir yer konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitmeden önce Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 14-15 Mayıs tarihlerde düzenlenecek olan "Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e hareket edeceklerini belirterek, "Bu önemli seyahat sırasında gerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gerekse zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Zira, üst düzey katılımın çok çok yoğun olduğu bir zirve oluyor ve bundan istifade ile de devlet başkanları, hükümet başkanları ile görüşme imkanlarımız olacak. İnşallah bu görüşmelerimizde ikili, bölgesel ve küresel konularda fikir teatisinde bulunacağız. 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi'nin girişimiyle başlatılan ve modern İpek Yolu olarak adlandırılan "Kuşak ve Yol Projesi" gerçekten çok çok önemli bir proje. Bu tarihi projenin amacı; Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan kapsamlı bir altyapı, ulaşım, yatırım, enerji ve ticaret ağı oluşturmaktır. Modern İpek Yolu'nun toplam uzunluğu, 109 bin kilometredir. Doğu, Orta ve Batı Asya ile Orta, Güney ve Batı Avrupa'daki 50'den fazla ülkede kapsadığı alan yaklaşık 40 milyon kilometrekaredir. Bu rakam, 4 milyar insana ve dünya yüz ölçümünün yüzde 26'sına tekabül ediyor. Bu boyutta bir çalışma, rekabetten ziyade iş birliğini elzem kılıyor. Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü, bu projenin ilk etaptaki tamamlayıcı halkalarıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti: "Çin ile Avrupa arasında ilave bir bağlantı koridoru açan Trans Hazar Orta Koridor Projesi'ni de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin 2017 ortasında faaliyete geçmesiyle orta koridorun önemli bir ayağını tamamlamış olacağız. Bu ziyaret ülkemizin kuşak ve yol girişimindeki stratejik konumunu öne çıkaracaktır. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasında tarih boyunca oynadığımız coğrafi ve kültürel köprü olmamız noktasında rolümüz ciddi anlamda burada bir vurgu yapmak suretiyle önem arz edecektir. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesileyle bir kez daha tescil edilecektir. Türkiye gerek kuşak ve yol projesi olarak jeostratejik bakımdan ulaşım ve irtibat ağlarını önemseyen ülkeler için vazgeçilmez bir ortaktır. Muhataplarımla yapacağım görüşmelerde tabii ki bu hususların altını da çizeceğim."

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki temaslarından sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğini hatırlatan Erdoğan, "Bu ziyaret sırasında Sayın Trump ile gündemimizdeki önemli konuları gerek ikili ilişkilerimiz gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki mevcut gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, Suriye, Irak ve mülteci krizi gibi konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Elbette, FETÖ ve PYD/YPG gibi Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit teşkil eden örgütler gündemimizde en üst sırada yer alacaktır. Ekonomik iş birliğimizi nasıl geliştirebileceğimiz, ikili ticaret ve yatırımlarımızı nasıl artırabileceğimiz noktasında da istişarelerde de bulunacağız. ABD'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri ile yapacağım toplantının da bu açıdan çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bunun yanında Museviler gibi farklı toplum kesimleriyle bir araya gelecek, Orta Doğu barış süreci, Filistin meselesi ve bölgesel konularda fikir teatisinde bulunacağız. Aynı zamanda bir düşünce kuruluşunun düzenlediği toplantıda Türk dış politikasına ve uluslararası gündeme dair değerlendirmelerimizi de katılımcılarımızla paylaşacağız. Bölgesel anlamda çok kritik bir döneme tekabül eden ziyaretlerimin ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gülen'in iade süreci

FETÖ lideri Gülen'in iade sürecine ilişkin yapılan girişimlerin sorulması üzerine Erdoğan, "O zaten onu gündeme getirmememiz kesinlikle mümkün değil. Tabii ki getireceğiz. Adalet Bakanımız oradaydı ve ABD Adalet Bakanı ile de görüşmelerini yaptı. Bu görüşmeleri karşılıklı olarak bazı feedbackler de almış durumdalar. Onları gidererek inşallah işin üzerine gidilecek ama ben Sayın Trump'la bunları etraflıca görüşeceğim. Burada da hazırladığımız bazı bilgiler, belgeler var, onları da kendilerine takdim edeceğiz. Fakat, Sayın Trump'ın buradaki iradesini tabii çok çok önemsiyorum. O işi sonuna kadar kovalayacağız. Bana göre, ABD FETÖ'nün adeta bir kuluçka yuvası haline gelmemeli. Biliyorsunuz, kaçanların adeta gittiği barındığı bir yer konumunda. Avrupa'da da Almanya birinci derecede onların barındığı yer halinde. Zaten kendisinin ifadesi var, "dünyada 170 ülkede bizim faaliyetlerimiz var" diyor. O tabii işin iyi niyetle ambalajlanmış şekli. Onların arkasında nelerin yattığını bu ülkede 15 Temmuz'u yaşayanlar gayet iyi biliyorlar" açıklamasında bulundu.