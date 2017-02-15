Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'e tebrik telgrafı gönderdi.
- BIST 88.197
- Altın 143,650
- Dolar 3,6438
- Euro 3,8540
- Samsun 3 °C
- İstanbul 4 °C
- Ankara -6 °C
- İzmir 1 °C
- Ordu 3 °C
- Sinop 2 °C
- Giresun 0 °C
- Amasya -3 °C
- Rize -2 °C
- Trabzon 2 °C
- Kur’an’ı Anlamıyla Okuyanların Oranı Sadece Yüzde 5
- Mersin Serbest Bölgesi 2016’yı 530 Milyon Dolar Kayıpla Kapattı
- Suriyelilerin Kaldığı Ev Alev Alev Yandı
- Akhisar Belediyespor’a Bir Sakatlık Şoku Daha
- Konya’da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
- Başkan Eroğlu, Kapalı Pazar Yerini Açıkladı
- Tarihi Konakta Haftanın 2 Günü Masal Saati Var
- İzmir Ve Manisa’da Referandum Yorumu
- Seçmen Listeleri 18 Şubat’ta Askıya Çıkıyor
- Kağıtspor’lu İzciler İleri Seviye Kış Kampına Katıldı
- Gemerek’te Kuraklık Sigortası Semineri Düzenlendi
- Brezilya’da 3.6 Milyon Kişi Daha Yoksulluk Sınırının Altına İniyor
- Lisede Etnografya Müzesi
- Minik Zabıtalardan Okul Kantinlerinde Denetim
- Erzin’e Spor Tesisi
Erdoğan’dan Gümüşhane’nin Kurtuluş Yıldönümü Tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'e tebrik telgrafı...
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan’dan Gümüşhane’nin Kurtuluş Yıldönümü TebriğiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'nin kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Vali Okay Memiş ile Belediye Başkanı Ercan Çimen'e tebrik telgrafı...
Erdoğan’dan Bedirmuhammedov’a Tebrik TelgrafıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u tebrik etti.
Bakan Soylu: "7 Şubat İtibarıyla Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı 2017 Yılında 10 Bin 695 Kişidir"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 Şubat itibarıyla yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2017 yılında 10 bin 695 kişidir" dedi.
Bakan Tüfenkci, Arjantin Büyükelçisi Tettamanti’yi Kabul EttiGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Arjantin Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti'yi makamında kabul etti.
Başbakan Yıldırım’dan Pakistan Başbakanı Sherif’e Taziye MesajıBaşbakan Binali Yıldırım, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Pakistan Başbakanı Nawaz Sherif ve Pencap Eyalet Başbakanı Shahbaz Sherif'e...
- Lahitten Bilim Dünyası İçin Önemli Nitelikte Gaz Çıktı
- Oltu Taşını 72 Yıldır İlmek İlmek İşliyor
- İstanbul’a 3 Yeni ’Ada’ Geliyor
- Genç Kadın, Komek İle Meslek Sahibi Oldu
- Endonezyalı Horoz, Çanakkaleli Oldu
- Bayraktar: "Biberde Kalıntı İddiaları Tamamen Asılsız"
- Deprem Bölgesinde 2. Yarıyılın İlk Zili Prefabrik Dersliklerde Çaldı
- Gürcistan’da Gemide Kaybolan Oğlunun Yolunu Gözlüyor
- Pazar Tezgahlarındaki Fiyatlar Mart Ayında Düşecek
- (Özel Haber) Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı Hayran Bıraktı
- Bu Köye ‘Hurdacıların’ Girmesi Yasak
- Gümüşhane’de Kurtuluş Coşkusu Bir Gün Önceden Başladı
- İtfaiyeci Eşine Yangın Tüpü Hediye Etti
- Sevgililer Günü’nde “Tek Taşını Al, Kafana Çal” Eylemi
- Gaziye Ayıptan Dönüldü
- Kaymakam Sezgin Toprağa Verildi
- Adana’da Animasyonlu Sevgililer Günü Kutlaması
- Sevgililer Gününde İkiz Bebek Sevinci
- Göl Üzerindeki Adaya Yürüyerek Gidiyorlar
- Whatsapp’a Gelen İhbarla Onun Da Bir Evi Oldu
1/20
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.