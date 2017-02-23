Steven Spielberg tarafında sinemaya uyarlanan, Robert Rodat’ın yazdığı ve çekildiği yıl en iyi film Oscar alan ‘Er Ryan’ı Kurtarmak’ta bir erin hikayesi anlatılıyor. Kitapta ve filmde bir kişi için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılışı işleniyor. Amaç; 8 kişinin hayatını feda etmek değil; bir kişinin hayatını kurtarmaktır. İkisi birbirinin aynısı gibi görünse de bulunulan veya bakılan yere göre değişmeyecek kadar farklı şeylerdir.

MHP Gen Bşk Devlet Bahçeli, kendisini veya Erdoğan’ı mı kurtarmaya çalışıyor? Yoksa, AB üyeliğinin kapısında başlayıp, Ortadoğu’nun terör bataklığına sürüklenen, yargısıyla, ordusuyla, emniyetiyle, istihbaratıyla, ekonomisiyle, eğitimiyle paramparça olmuş, 3 tarafı deniz 4 tarafı düşmanla çevrilmiş bir ülkeyi mi kurtarmaya çalışıyor?

Erdoğan’ı kurtarmadan Türkiye’yi kurtarmak mümkün mü? Dünyanın saygın gazetelerinde yazan bir gazetecinin ‘’Erdoğan’la Türkiye’yi ölüm ayırır” dediği gibi değil mi durum? Türkiye neler kaybetti, ancak Erdoğan ‘Hata yaptık. Hem Allah (cc) hem de millet affetsin’ dediği halde, hiçbir seçimi kaybetmedi. Millet her hatadan sonra ‘’Hatadan dönmek erdemdir” dedi biraz daha Erdoğan’la kenetlendi.

Ak Parti 7 Haziran’da seçimi değil; tek başına iktidarı kaybettiğinde sonucu beğenmeyen Erdoğan, seçmenin iradesi hilafına yeni seçime gitti ve tekrar tek başına Ak Parti kazanmadı mı? Kazandı.

Erdoğan’ın icraatlarının doğruluğu veya yanlışlığı yıllarca tartışılıyor. Sonuçta; bir doktrin söz konusu olmadığı halde hipnoz veya illüzyon; milletin Erdoğan sevgisi, ‘’Erdoğanizm” derecesinde değil mi? Devletle milletin işbirliği sağlanmadan devlet nasıl çıkılacak düştüğü kuyudan, nasıl aşılacak bunca engel, nasıl çözülecek bunca sorun? Erdoğansız bir formülü var mı? Erdoğan’ı kurtarmak; Erdoğan’la birlikte devleti milleti kurtarmak değil mi? Erdoğan’nın kaderi milletin, milletin kaderi Erdoğan’ın olmadı mı? ‘Erkek gibi savaşmayan, kadın gibi ağlar’ sözündeki gibi; bu duruma gelinceye kadar yapılması gerekeni yapmayan, bugünü yaşar. Sonuçlara feryat ne gideni getirir, ne yenisinin gitmesini engeller. İstenmeyen sonucu doğuran sebepleri değiştirmek gerekir.

Er Ryan’ı kurtarmak

2.Dünya Savaşı yıllarında 3 oğlunun birden ölüm haberini alan anne, 4. oğlunun yaşadığını duymak ister. Artık tüm Amerikan ordusunun hedefi, Kuzey Fransa’nın Normandiya bölgesinde General Eisenhower komutasında çıkarma yapan birliklerdeki annenin son oğlu olan er Ryan’ı, ne pahasına olursa olsun kurtarmaktır…

Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birlik er Ryan’ı kurtarmak gibi; farklı bir göreve atanır. Yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda, ölmekle kalmak arasında, gerçek bir yaşam mücadelesine atılacak. Tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğu sorgulanıyor hatta savunuluyor.