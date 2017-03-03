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Ereğli Belediyesi Hizmetler İçin Yoğun Mesaide

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Ereğli Belediyesi Hizmetler İçin Yoğun Mesaide
Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye hizmet getirebilmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçeye hizmet getirebilmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Minibüsçüler Derneği Başkanı Adnan Kümüş ve üyeleri, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile Adabağ Mahallesi Muhtarı Kasım Aydoğdu, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i ziyaret etti. Ziyarette, öğretmen ve öğrenciler eğitime verdiği desteklerden ötürü Başkan Özgüven'e teşekkür ederek pasta ikramında bulunurken, Muhtar Kasım Aydoğdu, mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Ziyaretlerden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Özgüven, "Belediye olarak eğitime önem veriyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Ereğli Belediyesi olarak 1. Kitap Fuarı'nı yaptık. Fuara olan yoğun katılım bize gösterdi ki Ereğli'de okuma oranı çok yüksek, gelen yazarlarımızdan aldığımız olumlu izlenimler de bizi ayrıca gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte de eğitime destek olmak için uğraş vereceğiz. Ayrıca fiziksel, sosyal ve kültürel hizmetlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Ereğli'ye hizmet getirebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. Hizmetlerimiz ile ilgili geri dönüşleri aldıkça da ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu anlıyor, mutlu oluyoruz. Marifet iltifata tabidir" dedi.

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