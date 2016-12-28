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Ereğli Belediyesi’nin Halep Kampanyasına Destek Büyüyor

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Ereğli Belediyesi’nin Halep Kampanyasına Destek Büyüyor
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Halep'e yardım kampanyasına destek büyüyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan Halep'e yardım kampanyasına destek büyüyor.

Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in öncülüğünde geçtiğimiz günlerde insanlık dramı yaşanan Halep için başlatılan yardım kampanyasına destek her geçen gün artıyor. Belediye Başkanı Özkan Özgüven kampanyaya destek veren yardımsever Ereğli halkına teşekkür etti. Halep'te yaşanan insanlık suçuna dünyanın dikkatini çekmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak adına Ereğli Belediyesi tarafından "Halep Yanıyor Halep Yardım Bekliyor" sloganıyla başlatılan Halep'e yardım kampanyası kapsamında toplama merkezlerine Ereğlililer akın ediyor.

Yardım kampanyası kapsamında ilçede kurulan toplama merkezlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Suriye'de yaklaşık 6 yıldır insanlık trajedisinin yaşandığını ve kimsenin buna sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, "Suriye'de, Halep'de bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Yaklaşık 6 yıldır Suriye'de devam eden katliamı kınamak, onlar için sadece dua etmek artık yeterli değil. Kardeşlerimiz için geç olmadan hep birlikte harekete geçmeli ve Halep'i yeniden diriltmeliyiz. Tüm yurtta olduğu gibi Ereğli halkı da Halep için seferber oluyor. Bu ortak duyguyu sahiplenen ve Halep'teki yürekler acısı insanlık dışı durumları tersine çevirmek isteyen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda tüm sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızdan yardımlarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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