Ereğli’de Asansörler Denetim Altında

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, asansör denetimlerini sürdürüyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, asansör denetimlerini sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi, Belediye Kanunu'nun gereğince hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak görevini sürdürüyor. Son bir yılda 497 periyodik kontrol 154 tescil kontrolü olmak üzere toplam 651 asansörün kontrolü yapıldığı, bunların yüzde 73'ünün uygun raporu aldığı, yüzde 27'sinin kusurlu bulunarak mühürlendiği bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Güvenli olmayan ve eksiklikleri giderilmeyen asansörler yaralanmalara ve can kaybına sebep oluyor. Hemşehrilemizin sağlığı ve güvenliği bizim için oldukça önemlidir. Apartman yönetimleri aylık bakımları genellikle takip ediyorlar fakat yıllık bakımlarda aksaklıklar oluyor. Muayene kuruluşumuz aracılığıyla bilinçlendirmeler yapıyoruz ve konuyla ilgili bir bilgilendirme broşürü dağıttık. Bu çalışmalarımızdan sonra büyük çoğunluğu duyarlılık gösterdi fakat bizim burada amacımız hepsinin düzenli bakımlarının yapılmasıdır. Bu konuya özen göstermelerini Apartman Yönetimlerinden rica ediyoruz. Belediye olarak bu konunun üzerinde duruyor, takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de asansörlerin güvenliği ve bakımı konusunda taviz vermeyecek, kusurlu bulduklarımıza kanuni işlem uygulayacağız" dedi.