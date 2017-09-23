Ereğli’de Asfalt Ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli'nin önemli caddelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler Kıbrıs Caddesi'nde de çalışmalara başladı. "Hizmette ve hizmet talebinde sınır yoktur" diyen Başkan Özgüven, "Altyapıda, yolda, çevre düzenlemesinde, yeşil alan ve sosyal belediyecilikte yaptıklarımız ortada, gayretle daha güzel şeyler yapıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bu konuda tek rakibimiz kendimiziz. En son 25 yıl önce asfaltı yapılan ve yıllardır yamalar ile cadde özelliğini yitirmeye başlayan Kıbrıs Caddemizi yeniden canlandırma çalışmalarımıza başladık. Altyapısı, asfaltı ve kaldırımı ile caddemiz güzel bir görünüme kavuşacak. Gece gündüz demeden, ekiplerimizle çalışmaları en kısa zamanda tamamlamak için yoğun çaba harcıyoruz. Yıllardır yapılmayan ya da ötelenen hizmetleri gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bizim kaybedecek zamanımız yok, şehrimizi modern ve yaşanabilir hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Birçok ilden büyük olan ilçemizin hak ettiği tüm hizmetleri alması için yoğun mesai harcıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor" dedi.