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Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde

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Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde
Konya'nın Ereğli ilçesinde, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hain kalkışmanın yıldönümünde binlerce Ereğlili 15 Temmuz nöbetinde bir araya geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hain kalkışmanın yıldönümünde binlerce Ereğlili 15 Temmuz nöbetinde bir araya geldi.

Anıt önünde başlayan yürüyüş Yunus Emre Meydanı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda son buldu. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi. Ereğli Belediyesinin kurduğu mehter takımının gösterisinin ardından 15 Temmuz'u anlatan video gösterileri Ereğlililere duygusal anlar yaşattı. Programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Geçen sene bu gece ülkemizi bölmeye, parçalamaya kalkan hain ve düşmanların darbe yapmaya çalıştıkları gündü. Hain ayrı düşman ayrı, hain en kötüsü. Ama bu hainler; bu aziz milletin Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ruhu taşıdığını hesap edemediler. Onun için milletimize ne kadar teşekkür etsek az ve bu asil milletin bir ferdi olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek az. 250 vatan evladı o gece gözlerini kırpmadan canını bu vatan için verdi. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah bizleri öbür dünyada bu kardeşlerimizle bir arada kılsın inşallah. Aslında 15 Temmuz tarihimizde bir taraftan kara sayfa bir taraftan da destan olarak yerini aldı. Bizden sonraki nesiller 15 Temmuz'dan gerekli dersleri çıkaracaklardır. Hainlerin tek bir amacı vardı büyüyen Türkiye'nin önünü kesmek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmekti. Ama Allah'ın yardımıyla bu aziz millet onlara unutamayacakları bir ders verdi; vatanını bu hainlere bırakmadı. Ereğli'min kıymetli insanları geçen sene de bu meydanı doldurdunuz bu sene daha da kalabalık sizlere sonsuz teşekkürler. Ereğli'mizin tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet şuuruyla her daim hazır olduğunu gösterdiğiniz için sizlerle gurur duyuyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanımız tamam diyene kadar hep beraber nöbete devam edeceğiz" dedi.

Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da, "Geçtiğimiz yıl bu tarihte başlatılan hain darbe teşebbüsünün ve bunun defedilişinin birinci yıldönümü. Bu aziz millet her zaman ve her çağda ülkesine, birliğine ve beraberliğine kasteden düşmanlara fırsat vermedi, vermeyecektir. Allah devletimize ve milletimize bir daha böyle kara geceler yaşatmasın inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca programda 15 Temmuz konulu resim ve şiir yarışmalarında ilk üçte yer alan öğrencilere Ereğli Belediyesi tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde

Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde

Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde

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