Ereğli’de Emekliler Kıraathanesi Açıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan emekliler kıraathanesi hizmete açıldı.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan emekliler kıraathanesi hizmete açıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve vatandaşların katılımıyla 15 Temmuz Emekliler Kıraathanesi, emeklilerin hizmetine sunuldu.

15 Temmuz Demokrasi Parkı içerisinde Uğurlu Camisi yanına kurulan kıraathanede emekliler vakit geçirebilecek. Başkan Özgüven, "Daha önce Yunus Emre Meydanında düzenleme yaptık, şimdi ise 15 Temmuz Demokrasi parkımızda Uğurlu Camisi yanında namaz öncesi ve sonrası emeklilerimize sohbet edeceği, çay içecekleri bir tesis kazandırdık. Tüm hemşehrilemiz buraya rahatlıkla gelebilirler, hizmet noktasında emeklilerimiz için yaptığımız bu nezih mekanda çay içerek kitap ve gazete okuyabilirler" dedi. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özgüven, 15 Temmuz Emekliler Kıraathanesinin hayırlı olmasını diledi.

Emekliler ise böyle bir tesisi kendilerine kazandıran Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkür ederek emekliler kıraathanesini boş bırakmayacaklarının sözünü verdiler.