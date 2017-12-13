Eren Bülbül Kütüphanesi Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK saldırısında şehit olan Eren Bülbül adına yapılan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK saldırısında şehit olan Eren Bülbül adına yapılan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Biga'da Balıklıçeşme Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, okul müdürü Turgut Pulat, şehit Eren Bülbül'ün ağabeyleri Arif ve Erdoğan Bülbül, Balıklıçeşme Köyü Muhtarı Erol Aydoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan okul müdürü Turgut Pulat, "2002 yılında Trabzon'da dünyaya gelen 15 yaşında lise öğrencisi Eren Bülbül, 11 Ağustos'ta Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip girdikleri evi gösterdiği için PKK tarafından açılan ateşte şehit oldu. Bu amaçla okulumuzda bir kütüphane oluşturulması için mobilyalarımızı yaptıran Doğtaş'a, kitap bağışı kampanyası yaparak aralarında topladıkları kitapları kütüphanemize bağışlayan Ultra Aslan üniversite öğrenci topluluğuna çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kendileri için çok gurur verici bir olay olduğunu belirten Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kimin ne katkısı varsa herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kütüphane törenle açıldı. Davetliler daha sonra kütüphaneyi gezdi.