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Eren Bülbül’ün İsmi Şehitkamil’de Yaşatılacak

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Eren Bülbül’ün İsmi Şehitkamil’de Yaşatılacak
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ile Abdulkadir Yüksel, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Eren Bülbül Sosyal Tesisini...

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ile Abdulkadir Yüksel, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Eren Bülbül Sosyal Tesisini inceledi. Milletvekili Ahmet Uzer, Eren Bülbül'ün isminin daima yaşatılacak olmasını kendisini gururlandırdığını söyledi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışma sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi Şehitkamil'de yaşatılacak. Onatkutlar Mahallesi'nde yapılan Sosyal Tesise, Şehitkamil Belediyesi Meclisinden alınan karar ile birlikte Eren Bülbül'ün ismi verildi. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ile Abdulkadir Yüksel, Başkan Rıdvan Fadıloğlu Eren Bülbül Sosyal Tesisini gezdi. Sosyal Tesis hakkında Başkan Fadıloğlu'ndan bilgi alan Milletvekilleri Uzer ve Yüksel, Eren Bülbül'ün isminin Sosyal Tesise verilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Eren Bülbül evladımızın ismi daima yaşatılacak'

AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, "Birileri diye bilir ki Eren Bülbül Gaziantepli değil, neden Eren Bülbül'ün konusu var. Eren Bülbül 15 yaşında bu memleket için canını veren bir evladımız ve kendisiyle gurur duyduğumuz bir şehidimiz. Onun için Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu Sosyal Tesise Eren Bülbül'ün isminin verilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve gururlandırdı. Bundan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Eren Bülbül evladımızın ismi daima yaşatılacak" diye konuştu.

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