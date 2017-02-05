EREN ÖZDEMİR ALTIN MADALYAYA UZANDI

Isparta ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında ilimizi temsil eden Eren Özdemir, 63 kg'da altın madalya ya uzandı

Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 600’ye yakın sporcu katıldı. Şampiyonanın son gününde final heyecanı yaşandı. Finalist sporcular ringde kıyasıya mücadele verirken, müsabakalar sonunda 13 sıklette madalya dağıtıldı. Şampiyonaya Samsun'dan katılan Eren Özdemir, finalde rakibini mağlup ederek 63 kiloda altın madalya ya uzandı. Final maçlarının ardından dereceye giren sporculara madalyaları Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Atilla Alatepe, Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Turizm Derneği Fevzi Özdemir ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.