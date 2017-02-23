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Eren Tozlu: “Bu Son Maç Bizim Şampiyonluk İçin Ne Kadar İnançlı Olduğumuzu Gösterdi”

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Eren Tozlu: “Bu Son Maç Bizim Şampiyonluk İçin Ne Kadar İnançlı Olduğumuzu Gösterdi”
Evkur Yeni Malatyaspor'un geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçta son dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan...

Evkur Yeni Malatyaspor'un geçen Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçta son dakikada attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan forvet oyuncusu Eren Tozlu, "Bu son maç bizim şampiyonluk için ne kadar inançlı olduğumuzu gösterdi" dedi.

Golcü Eren Nurettin Soykan Tesisleri'nde takımın son durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şampiyonluk şanslarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.

"Son kazandığımız maçtan sonra moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıktı"

Gaziantep Büyükşehir maçını geride bıraktıklarını, bu haftaki maça motive olduklarını kaydeden tecrübeli golcü, "Son kazandığımız maçtan sonra moral ve motivasyonumuz üst seviyeye çıktı. Bu maçı geride bıraktık, önümüzde önemli bir Altınordu maçı var. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi bir şekilde hazırlanıyor. Son maçta son dakikada gol yiyip, atmak bizim için ekstra bir motive oldu. Şuan her şey iyi, çalışmalar da güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah hafta sonunda da güzel bir galibiyet alıp, son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

"Santradan sonra inancımızı kaybetmeyip tekrar galibiyet golünü bulduk"

Eren, takımın şampiyonluk şansını da değerlendirerek, "Bence bu son maç bizim şampiyonluk için ne kadar inançlı olduğumuzu gösterdi. Çünkü 90'ıncı dakikada gol yedik, santradan sonra inancımızı kaybetmeyip tekrar galibiyet golünü bulduk. Bu da bizim için ekstra bir motivasyon oldu. Son ana kadar maçı bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Sezon sonu istediğimiz hedef ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Taraftarla her şey daha güzel oluyor"

Taraftara da seslenen Eren, "Gaziantep maçında da bizi 90 dakika boyunca susmadan desteklediler. Aynı şekilde İstanbul'da da desteklerini esirgememelerini rica ediyorum. Taraftarla her şey daha güzel oluyor. İnşallah bundan sonra el birliğiyle takımı hak yer olan Süper Lig'e çıkarırız" diye konuştu.

Eren Tozlu: “Bu Son Maç Bizim Şampiyonluk İçin Ne Kadar İnançlı Olduğumuzu Gösterdi”

Eren Tozlu: “Bu Son Maç Bizim Şampiyonluk İçin Ne Kadar İnançlı Olduğumuzu Gösterdi”

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