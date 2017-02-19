Ergani’de ‘Bakımlıyım Mutluyum’ Projesi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde engellilere yönelik olarak başlatılan "Bakımlıyım mutluyum" projesi kapsamında engelli kız öğrencilerin saç bakımı...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde engellilere yönelik olarak başlatılan "Bakımlıyım mutluyum" projesi kapsamında engelli kız öğrencilerin saç bakımı yapıldı.

Ergani ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün engellilere yönelik olarak başlattığı "Bakımlıyım mutluyum" projesi kapsamında engelli kız öğrencilerin saç bakımı ve kesimi yapıldı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde bulunan kız öğrencilerin saç bakımını Halk Eğitim Merkezinin daha önce açmış olduğu saç bakım ve kesimi kursunu başarı ile bitiren öğrenciler ve usta öğreticiler gerçekleştirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Eroğlu, bu projenin periyotlar halinde diğer merkezlerde de devam edeceğini belirterek, "Öğrenciler de veliler de çok memnun kaldılar. Değişik projelerle Ergani'ye ve halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.