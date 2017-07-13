  • BIST 104.407
  • Altın 139,947
  • Dolar 3,5748
  • Euro 4,0762
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 34 °C
  • İzmir 38 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 25 °C
  • Amasya 32 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Ergene 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

» »
Ergene 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergene ilçesinde de şehitleri anma maksadıyla tören düzenlenerek dualar...

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergene ilçesinde de şehitleri anma maksadıyla tören düzenlenerek dualar okundu.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri gaziler ve Ergeneliler katıldılar.

Anma programı kapsamında ilk olarak Ergene Velimeşe Şehitliği'ndeki şehitlerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Sayın Kaymakam şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehitlik ziyaretinin sonrasında Velimeşe Merkez Camii'nde şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu ve ikramlar dağıtıldı.

Ergene 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

Ergene 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Başkanı Polat’tan 15 Temmuz Çağrısı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Beü Moda Yönetimi Programı Açıldı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Şehit Ailelerine “15 Temmuz” Ziyareti13 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
  • Nusaybin Yakıt Deposunda Kaçak Telefon Ele Geçirildi13 Temmuz 2017 Perşembe 18:18
  • Aydın Ak Parti Şehitler İçin Mevlit Okundu13 Temmuz 2017 Perşembe 18:18
  • Balıkesir Ticaret Borsası Faruk Kula:13 Temmuz 2017 Perşembe 18:13
  • Şehitler Anısına Kan Bağışı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:08
  • Bilecik’te Oturma Veya Çalışma İzni Alan 3 Bin 463 Yabancı Uyruklu Bulunuyor13 Temmuz 2017 Perşembe 18:08
  • Başkan Çakır’dan Kalı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti13 Temmuz 2017 Perşembe 18:08
  • Kayısı Kükürtleme Ve Kurutma Sistemlerinin Tanıtımı Yapıldı13 Temmuz 2017 Perşembe 18:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti