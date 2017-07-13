Ergene 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ergene ilçesinde de şehitleri anma maksadıyla tören düzenlenerek dualar okundu.
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri gaziler ve Ergeneliler katıldılar.
Anma programı kapsamında ilk olarak Ergene Velimeşe Şehitliği'ndeki şehitlerin mezarları başında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Sayın Kaymakam şehit aileleriyle sohbet etti.
Şehitlik ziyaretinin sonrasında Velimeşe Merkez Camii'nde şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu ve ikramlar dağıtıldı.
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