Ergene’de Kamyon Tıra Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kırkgöz Kavşağı'ndan ana yola çıkış yapmak isteyen Levent Bayındır idaresindeki tıra, Edirne yönünden Çorlu yönüne gitmekte olan İsmail Aydın idaresindeki kamyon çarptı. Kamyonun dorsesinden çarptığı tır yola devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ile jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kaza sırasında tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndürüldü.

Kamyonun çarptığı tırın devrilmesi ile sonlanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun çarptığı tırın bir yavaş bir biçimde devrilerek yola savrulması görülüyor.