Ergin Ataman: “Bu Galibiyetler Bizim İçin Değerli”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz...

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır" dedi.

Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı TOFAŞ'ı 82-73 yendi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son aylarda iyi basketbol oynadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. Eurolegue'de de iyi maçlar oynayarak kaybettik. Ama bu iyi basketbol ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Maçın belirli bölümlerinde çok üst düzey basketbol oynadık. Zaman zaman skorun da verdiği rahatlıkla rehavete kapılıp düşüş yaşadık. Fakat maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynayarak güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Ege Arar ise, zaman zaman düşüş yaşasalar da rotasyona giderek iyi bir maç çıkarttıklarını belirtti.