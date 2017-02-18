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Erim: "Şehit Yakınlarını Sevindiren Haber"

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Erim: "Şehit Yakınlarını Sevindiren Haber"
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından alınan "özel öğrenci...

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından alınan "özel öğrenci statüsü" kararının şehit çocukları ve eşleri bakımından güzel bir haber olduğunu belirtti.

YÖK tarafından alınan kararı değerlendiren EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "YÖK, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminden itibaren, şehitlerimizin üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının talepleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görebilmelerine ilişkin bir karar aldı. Vakıf üniversitelerinde okuyan şehit çocukları ve eşleri de bundan faydalanabilecekler. 15 Temmuz şehitlerimizin çocukları ve eşleri de özel öğrenci statüsünden yararlanacak. Fakat kazandıkları bölümler arasında geçiş yapabilecekler. Özellikle şehit çocuklarımızın bu yönde bir beklentisi vardı. Çocuklarımız ailelerinden ayrı kalıyorlardı. Kazandıkları yere çeşitli nedenlerden ötürü gidemeyebiliyorlardı. Şimdi çok büyük bir kolaylık sağlandı. Sadece şehit çocukları için değil, eşleri için de büyük bir kolaylık oldu. Hükümetin desteğiyle YÖK gerçekten çok güzel bir uygulama yaptı. Şehit çocuklarımızı ve yakınlarını sevindiren bir haber oldu" dedi.

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