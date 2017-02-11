Erkan Sözeri: “Kazanma Alışkanlığımız Sürüyor”

Elazığspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının devam ettiğini söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum....

Elazığspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının devam ettiğini söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, aşağıdaki takımlarla bağları koparmak konusunda çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, Aşağıdaki takımlar geçen hafta kazanmıştı. Bir an önce yukarıya gitme hedefindeydik. Ayağımızdayken kaptırdığımız top bize gol olarak döndü. Bunun dışında ilk yarıda rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıda geriye dönüş açısından iyi futbol oynadık ve gerekli gol girişimlerini yaptık. İnşallah bu oyunumuzu hep devam ettireceğiz, çünkü oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece kazanmaya yakınız. Manisa'da talihsiz bir durum olmuştu, Konya maçında bu galibiyetin sinyallerini vermiştik, bugün de başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Söylediklerimizi harfiyen uyguladılar. Kazanma alışkanlığımız sürüyor. Bu da bizim için sevindirici. İnşallah maç maç giderek hedefimize ulaşacağız. Maçın hakemi de iyi bir yönetim gösterdi. Oyuna direkt etki etmedi. Elazığspor'u da kutluyorum, iyi futbol oynadılar ama kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı.