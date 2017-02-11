  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Erkan Sözeri: “Kazanma Alışkanlığımız Sürüyor”

» »
Erkan Sözeri: “Kazanma Alışkanlığımız Sürüyor”
Elazığspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının devam ettiğini söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum....

Elazığspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, kazanma alışkanlıklarının devam ettiğini söyleyerek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardılar" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, aşağıdaki takımlarla bağları koparmak konusunda çok önemli bir maça çıktıklarını belirterek, Aşağıdaki takımlar geçen hafta kazanmıştı. Bir an önce yukarıya gitme hedefindeydik. Ayağımızdayken kaptırdığımız top bize gol olarak döndü. Bunun dışında ilk yarıda rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarıda geriye dönüş açısından iyi futbol oynadık ve gerekli gol girişimlerini yaptık. İnşallah bu oyunumuzu hep devam ettireceğiz, çünkü oyun disiplinine sadık kaldığımız sürece kazanmaya yakınız. Manisa'da talihsiz bir durum olmuştu, Konya maçında bu galibiyetin sinyallerini vermiştik, bugün de başardık. Oyuncularımı kutluyorum. Söylediklerimizi harfiyen uyguladılar. Kazanma alışkanlığımız sürüyor. Bu da bizim için sevindirici. İnşallah maç maç giderek hedefimize ulaşacağız. Maçın hakemi de iyi bir yönetim gösterdi. Oyuna direkt etki etmedi. Elazığspor'u da kutluyorum, iyi futbol oynadılar ama kazanan biz olduk" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Toto Süper Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 14:43
  • Tff 1. Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 14:38
  • Karacabey, Türkiye Güreş Seçmelerine Damga Vurdu11 Şubat 2017 Cumartesi 14:23
  • Tff 1. Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 14:18
  • Erhan Karacaoğlan: “En Az 1 Puan İçin Geliyoruz”11 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Beşiktaş Ara Vermeden Başladı11 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Basketbol Bölge Şampiyonu Bandırma’dan11 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
  • Orman, Beşiktaş Müzesi’ni Üyelere Tanıttı11 Şubat 2017 Cumartesi 13:58
  • Spor Toto Süper Lig11 Şubat 2017 Cumartesi 13:43
  • Tahkim, Robin Van Persie’nin Cezasını İndirdi11 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti