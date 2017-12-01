Erkan Sözeri: “Önemli Bir Deplasman Galibiyeti Aldık”

Altınordu'yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kendileri için çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını söyledi.
TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Altınordu'yu 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kendileri için çok önemli bir deplasman galibiyeti aldıklarını ifade ederek, "3 puan için gelmiştik. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. 7 maçlık yenilmezliğimizi devam ettirdiğimiz için, 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Altınordu da genç bir takım ve 6 maçtır galip gelemiyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Yaptığımız bireysel hataları bugün yapmadık, çok pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. Bizim için çok önemli bir deplasman galibiyeti oldu" dedi.
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