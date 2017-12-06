Erkan Sözeri: "Taraftarımızla Birlikte Savaşacağız"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu oynanacak olan Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor beraberliğini Altınordu maçında alınan galibiyetle telafi ettiklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, Ankaragücü maçında da sahaya kazanmak için çıkacaklarını ifade etti. Cumartesi günü saat 15.30'da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü maçını sezonun en önemli virajlarından biri olarak gördüklerini söyleyen Erkan Sözeri, "Geçtiğimiz hafta Altınordu karşısında gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mücadeleyi bırakmadan, hak ettiğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Takımımın göstermiş olduğu performans sezonun geri kalanı için umutlarımızı daha da arttırıyor. Bu hafta kendi sahamızda Ankaragücü gibi güçlü bir rakibi konuk edeceğiz. Sezonun en önemli virajlarından birisi olduğunun farkındayız ve hazırlıklarımızı da bu doğrultu da yapıyoruz" dedi.

"Taraftarlarımızın desteğiyle şampiyonluk mücadelemiz sürecek"

Ankaragücü'yle oynanacak olan mücadelenin sadece Gazişehir Gaziantep için değil Gaziantep şehri için de oldukça önem arz ettiğini dile getiren Erkan Sözeri, "Gaziantep bu ülkenin en büyük şehirlerinin başında geliyor. Sanayisi, insanı, ekonomisi her yönüyle gerçekten de oldukça modern ve gelişmiş bir şehir. Bizler bu şehri Süper Lig'de temsil etmek amacıyla yolumuza devam ediyoruz. Gaziantep halkı da bize gereken desteği Ankaragücü maçında vermeye başlayacaktır. Taraftarımızın bize vereceği destek ve enerjiyle bu karşılaşmayı da kayıpsız atlatarak, ilk iki hedefimize doğru tırmanışımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Destekler bizi motive ediyor"

Takımın başına geldiği günden bu yana yönetim ve taraftarların güveninden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getiren Erkan Sözeri, "Buraya gelmeden önce de buradaki beklentilerin fazlasıyla farkındaydım ve bunu başarmak için buradayız. Çok şükür 7 maç oynadık ve 13 puan toplama başarısı gösterdik. Bizlere verilen her destek takımımızı da motive ediyor. Mesela son olarak takımımıza takım elbise yönünden sponsor olan Sayın Süleyman Orakçıoğlu, Halil İbrahim Bey ve D'S Damat grubu ve personelleri gerçekten bizleri memnun etti. Bu tarz desteklerin sürmesi, oyuncularımızı da motive ediyor. Bizlere verilen bu desteğin sonucunda bizlerde sahada alacağımız skorlarla teşekkür etmek istiyoruz. Umut ediyorum ki, Gaziantep halkı da Ankaragücü maçında yanımızda olur ve maç sonunda galibiyeti hep beraber kutlarız" ifadelerini kullandı.