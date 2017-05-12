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Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

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Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu
Özel Erkan Temel Lisesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayıp, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Özel Erkan Temel Lisesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayıp, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi.

Mezuniyet töreninde büyük heyecan yaşayan öğrencileri, aileleri de yalnız bırakmadı. Okul müdürü Atilla Evren, törene katılan öğrenciler ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Böylesine güzel bir günde sizlerle birlikte olmanın gururunu ve heyecanını bir arada yaşıyorum" dedi.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ama acı ama tatlı anılarla artık geride kaldığını belirten Evren, "En değerli varlıklarını yıllarca bizlere emanet eden velilerimizle birlikte, inşallah sizleri güzel sonuçlarla üniversiteye uğurlayacağız. Tüm öğrencilerimizi şimdiden canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, okul müdürü Atilla Evren'in konuşmasının ardından, mezun olan öğrencilerin geleneksel tören yürüyüşü, başarı belgelerinin verilmesi ve keplerin havaya atılmasıyla devam etti. Gece geç saatlere kadar süren mezuniyet programında öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleriyle dans ederek doyasıya eğlendi.

Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

Erkan Temel Lisesi’nde Mezuniyet Coşkusu

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