  • BIST 105.176
  • Altın 139,701
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 20 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

» »
Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Edirne konserinde erkeklere öyle bir tüyo verdi ki, konserdeki bayanlar çığlıklarıyla yeri göğü inletti.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Edirne konserinde erkeklere öyle bir tüyo verdi ki, konserdeki bayanlar çığlıklarıyla yeri göğü inletti.

Volkan Konak, 656'ncı Kırkpınar Yağlın Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarayiçi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Binlerce kişinin izlediği konser sevenleri tarafından tam not almayı başardı. Konak, şarkı arasında erkek izleyenlerine eşlerine şiir yazmaları konusunda tüyo verdi. Konak, şarkı arasında erkeklere seslenerek, "Erkekler not alın. Sevgilim. Seni sevmek kar yağmış bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benziyor. Yazın bunları abi" dedi.

Edirne'nin uygar bir şehir olduğunu vurgulayan Konak, "Arabayla gelirken baktım bir sağa sola şehre bir relaks var. Stressizlik var. Niye çünkü buralar uygar. Gerçekten uygar. Erkekler sakın beni mahcup etmeyin. Kadına sakın şiddet uygulamayın. Şiddet duymuyorum bu şehirden" dedi.

"15 Temmuz şehitlerimiz anıyorum"

15 Temmuz'a değinen Konak, "Ülkemizin kuruluşundan bugüne kadar bütün şehitlerimiz saygıyla, minnetle anıyorum. Şükranla anıyorum. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yaşanan hadiseyi biliyorsunuz. Orada kahramanca canını verenleri saygıyla anıyorum. Bedel ödeyenleri hafızamda ve yüreğimde taşıyacağım. Gazilerimizin de madalyası çok önemlidir. Bayrağımız gibi madalyadır o. Onlara uzun ömürler diliyorum, onur ve rütbesiyle" şeklinde konuştu.

Siyasilere gönderme yaptı

Şarkı arasında siyasilere de gönderme yapan Konak, "Bizler siyasetçiler gibi insanları yumurta gibi tokuşturanlardan değiliz. Biz insanlara anne gibi kuluçka edasında bir arada tutmaya çalışanlardanız. Biz bir aileyiz. Hangi uygarlıktan olursanız olun nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın bize ne. Biz sadece gözlere bakarak müzik yaparız. Çamaşırlarımız aynı ipte kuruyor. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz" diye konuştu.

Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Şamdan Alaçatı’yı Pascal Nouma Açacak13 Temmuz 2017 Perşembe 12:28
  • Demet Akalın ’15 Temmuz’ Sahnesini İptal Etti13 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
  • Adriana Lima, Metin Hara’nın Elini Bir An Olsun Bırakmadı13 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
  • Ünlü Oyuncu İpek Tenolcay’a Sahnede Sürpriz13 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
  • Berkay Nazara Geldi13 Temmuz 2017 Perşembe 06:38
  • Yıldız Tilbe Kolundaki Yaralar Ellerinde De Görüldü13 Temmuz 2017 Perşembe 05:03
  • Dünyaca Ünlü Model Kate Moss Bodrum’da Güzelleşiyor13 Temmuz 2017 Perşembe 00:23
  • Zeki Müren Ve Ajda Pekkan Yıllar Önce Kırkpınar’a Özel Davet Edilmiş12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:13
  • Demet Akalın, Nur Yerlitaş’ı Ziyaret Etti12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:48
  • Sertab Erener’den Balıkesirlilere Unutulmaz Konser12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti