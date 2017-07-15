Erkek Hayranlarına Verdiği Tüyo Bayan Hayranlarının Çığlıklarına Neden Oldu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Edirne konserinde erkeklere öyle bir tüyo verdi ki, konserdeki bayanlar çığlıklarıyla yeri göğü inletti.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Edirne konserinde erkeklere öyle bir tüyo verdi ki, konserdeki bayanlar çığlıklarıyla yeri göğü inletti.

Volkan Konak, 656'ncı Kırkpınar Yağlın Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarayiçi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Binlerce kişinin izlediği konser sevenleri tarafından tam not almayı başardı. Konak, şarkı arasında erkek izleyenlerine eşlerine şiir yazmaları konusunda tüyo verdi. Konak, şarkı arasında erkeklere seslenerek, "Erkekler not alın. Sevgilim. Seni sevmek kar yağmış bir çam ormanında nefes almanın bahtiyarlığına benziyor. Yazın bunları abi" dedi.

Edirne'nin uygar bir şehir olduğunu vurgulayan Konak, "Arabayla gelirken baktım bir sağa sola şehre bir relaks var. Stressizlik var. Niye çünkü buralar uygar. Gerçekten uygar. Erkekler sakın beni mahcup etmeyin. Kadına sakın şiddet uygulamayın. Şiddet duymuyorum bu şehirden" dedi.

"15 Temmuz şehitlerimiz anıyorum"

15 Temmuz'a değinen Konak, "Ülkemizin kuruluşundan bugüne kadar bütün şehitlerimiz saygıyla, minnetle anıyorum. Şükranla anıyorum. Yarın 15 Temmuz. 15 Temmuz'da yaşanan hadiseyi biliyorsunuz. Orada kahramanca canını verenleri saygıyla anıyorum. Bedel ödeyenleri hafızamda ve yüreğimde taşıyacağım. Gazilerimizin de madalyası çok önemlidir. Bayrağımız gibi madalyadır o. Onlara uzun ömürler diliyorum, onur ve rütbesiyle" şeklinde konuştu.

Siyasilere gönderme yaptı

Şarkı arasında siyasilere de gönderme yapan Konak, "Bizler siyasetçiler gibi insanları yumurta gibi tokuşturanlardan değiliz. Biz insanlara anne gibi kuluçka edasında bir arada tutmaya çalışanlardanız. Biz bir aileyiz. Hangi uygarlıktan olursanız olun nüfus kağıdınızda ne yazarsa yazsın bize ne. Biz sadece gözlere bakarak müzik yaparız. Çamaşırlarımız aynı ipte kuruyor. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz" diye konuştu.