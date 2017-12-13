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Erkek Kılığına Giren Kız Kardeşler, Motosikletle Kadınları Gasp Etti

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Erkek Kılığına Giren Kız Kardeşler, Motosikletle Kadınları Gasp Etti
Antalya'da 2 kız kardeş, uyuşturucu parası için kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da 2 kız kardeş, uyuşturucu parası için kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. 2 kardeşin, tanınmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği, bere takarak da erkek kılığına girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'dan 2 gün önce Antalya'ya gelen R.E. (18) ve B.E. (17), ismi öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsüyle birlikte 11 Aralık günü Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir kadının çantasını çalıp kaçtı. Olayın bir gün sonrası ise yine aynı şahıslar ile motosiklet sürücüsü, Şafak Mahallesi'nde saat 14.45 sıralarında pazar alışverişi yapmak için giden bir kadının cüzdanını alarak ara sokaklardan kayboldu. Yeşildere Mahallesi'ne giden 3 şahıs, iddialara göre burada bir miktar eroin almak istedi ancak çaldıkları cüzdandan 50 lira çıkınca paraları yetersiz kaldı. Şahıslar bu sefer de diğer olayın 2 saat sonrası Yeni Emek Mahallesi'nde bir başkasının da çantasını aldı.

Bu sırada ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 2 kız kardeş ile erkek motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Gündoğdu Mahallesi'nde 2 kız kardeşi kıskıvrak yakalarken, motosikleti ise terk edilmiş vaziyette buldu.

Öte yandan, gözaltına alınan 2 kız kardeşin tanınmamak için sürekli kıyafet değiştirdiği, saçlarını gizlemek için bere takarak erkek kılığına girdikleri öğrenildi. Kardeşlerden 18 yaşındaki R.E. Gasp Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, 17 yaşındaki B.E.'nin Çocuk Şubesi Müdürlüğündeki ifade işlemleri ile kaçan diğer erkek şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

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