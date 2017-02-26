Erkekler Cep Telefonsuz Kalmaktan Daha Fazla Korkuyor

Uzman Psikolog Nihan Oğuz, cep telefonsuz kalma korkusunun her geçen gün arttığını belirterek, kadınlara oranla erkeklerde bu korkunun daha fazla olduğunu...

Uzman Psikolog Nihan Oğuz, cep telefonsuz kalma korkusunun her geçen gün arttığını belirterek, kadınlara oranla erkeklerde bu korkunun daha fazla olduğunu söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mobil iletişim araçlarına yönelik artan talebin cep telefonsuz kalma korkusu hastalığını beraberinde getirdiğini belirten Medicana Konya Hastanesi Uzman Psikoloğu Nihan Oğuz, bu hastalığın erkeklerde daha fazla olduğunu söyledi. Halk arasında cep telefonsuz kalma korkusu olan "nomofobi'nin çağın getirdiği modern problemlerden birisi olduğunu belirten Oğuz, "Nomofobi telefon bağlantısını kaybetme korkusu anlamına gelmektedir. Çoğunlukla cep telefonu kullananların yüzde 53'ünde bu rahatsızlık görülmektedir. Daha çok kadınlardan ziyade erkeklerde görülmektedir. Birçok insanda nomofobi yaşadığını bilmemektedir. Bundan dolayı yüzde 53'lük dediğimiz oran aslında daha fazladır" dedi.

Psikolog Oğuz, nomofobi belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Cep telefonu yanımızda olsa bile sürekli kontrol etme ihtiyacı, cep telefonu güvenli bir yerde olsa bile aşırı derecede kaygı duymak. Cep telefonunun şarjı bitiyor ise panik atağa benzer belirtiler taşımak. Nefes darlığı, kalp çarpıntısı, terleme, titreme gibi belirtiler oluyorsa nomofobiye yakalanmışsınızdır."

Nomofobinin çok kolay tedavi edilen bir hastalık olduğunu kaydeden Psikolog Oğuz, "Cep telefonu her yerde ve her şekilde yanımızda olduğu için uzman yardımı almamız gerekiyor. Tedavi yöntemi olarak "maruz bırakma" yöntemini kullanıyoruz. Yöntemde cep telefonunu kısa bir süreliğine kapatıp, hiçbir şekilde iletişime geçmemek için elimize almıyoruz. Süreler tutarak yavaş yavaş kendimizi maruz bırakarak cep telefonu kullanmamayı bir derece aşıyoruz" diye konuştu.