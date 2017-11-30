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Erkekler Hokey Süper Lig 1. Etap Maçları Sona Erdi

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Erkekler Hokey Süper Lig 1. Etap Maçları Sona Erdi
Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Mersin'de ilk kez düzenlenen Erkekler Salon Süper Lig 1. etap maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Mersin'de ilk kez düzenlenen Erkekler Salon Süper Lig 1. etap maçları tamamlandı.

Türkiye Hokey Federasyonu 2017 faaliyet programında yer alan, 25-29 Kasım 2017 tarihleri arasında Türkiye geneli 10 takımdan 120 sporcunun mücadele ettiği 1. etap maçlarında kıyasıya mücadele oldu.

Mersin'in ev sahipliğinde Toroslar 500 kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlar sonunda Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü 25 puanla ilk sırada, Bolu Belediye Spor Kulübü 21 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, Nizip Belediye Spor Kulübü ise 21 puanla üçüncü sırada tamamladı.

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