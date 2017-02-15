Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Biricik xx, Alper Altuğ Köselerli xx
Anadolu Efes: Tyler Honeycutt xxx 11, Doğuş Balbay xx 5, Derrick Brown xx 11, Cedi Osman xx 11, Jayson Granger xx 10, Thomas Heurtel 18 xxx, Can Maxim Mutaf 2 x, Bryant Dunston xx 12, Alex Ryan Kırk x 2
Başantrenör: Velimir Perasovic
Fenerbahçe: Ekpe Udoh xx 14, Bogdan Bogdanovic xx 12, Kostas Sloukas xx 10, James Nunnally xx 10, Vesely xx 13, Ali Muhammed x 4, Ahmet Duverioğlu x, Luigi Datome xx 11
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 19-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 39-39
3. Periyot: 59-50 (Anadolu Efes lehine)
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