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Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası

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Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası
Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 82-74 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Murat Biricik xx, Alper Altuğ Köselerli xx

Anadolu Efes: Tyler Honeycutt xxx 11, Doğuş Balbay xx 5, Derrick Brown xx 11, Cedi Osman xx 11, Jayson Granger xx 10, Thomas Heurtel 18 xxx, Can Maxim Mutaf 2 x, Bryant Dunston xx 12, Alex Ryan Kırk x 2

Başantrenör: Velimir Perasovic

Fenerbahçe: Ekpe Udoh xx 14, Bogdan Bogdanovic xx 12, Kostas Sloukas xx 10, James Nunnally xx 10, Vesely xx 13, Ali Muhammed x 4, Ahmet Duverioğlu x, Luigi Datome xx 11

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-39

3. Periyot: 59-50 (Anadolu Efes lehine)

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