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Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

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Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası
Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Erkekler Integral Forex Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Galatasaray Odeabank, Darüşafaka Doğuş'u 77-71 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, 18 Şubat'ta Ankara'da oynanacak olan yarı final mücadelesinde Banvit ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Ali Şakacı xx

Galatasaray Odeabank: Vladimir Micov xx 7, Blake Schilb xxx 14, Sinan Güler xxx 17, Tibor Pleiss xxx 19, Göksenin Köksal xx, Austin Daye xx 12, Jon Diebler xx 5, Alex Tyus xx 3, Emir Preldzic xx

Başantrenör: Halil Ergin Ataman

Darüşafaka Doğuş: Brad Wanamaker xxxx 24, Will Clyburn xx 12, Dairis Bertans xx 11, James Anderson xx 8, Ante Zizic xx 6, Birkan Batuk xx, Furkan Aldemir x 3, Adrien Moerman x 3, Okben Ulubay x 4, Mehmet Yağmur x, Ender Arslan xx

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 13-13

Devre: 35-36 (Darüşafaka lehine)

3. Periyot: 52-53 (Darüşafaka lehine)

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

Erkekler İntegral Forex Türkiye Kupası

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