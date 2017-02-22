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Erkekler, Kadınlardan Daha Çok Ayakkabı Satın Alıyor

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Erkekler, Kadınlardan Daha Çok Ayakkabı Satın Alıyor
Yapılan araştırmaya göre, erkekler kadınlardan daha çok ayakkabı satın alıyor.

Yapılan araştırmaya göre, erkekler kadınlardan daha çok ayakkabı satın alıyor. Türkiye'de geçen yıl 70 milyon çift kadın ayakkabısı satılırken, erkeklerde bu rakam 82 milyon oldu.

Türkiye'nin ayakkabı markalarından Mecrea, ayakkabı sektörüne yönelik araştırmasında erkeklerin kadınlardan daha çok ayakkabı satın aldığını açıkladı. Yapılan araştırmaya göre; Türkiye'de geçen yıl 70 milyon çift kadın ayakkabısı satılırken, erkeklerde bu rakam 82 milyon oldu. Türkiye ayakkabı sektörü her yıl ortalama yüzde 10 büyüme gösterdiği belirtilen araştırmada, 2016 yılında yaklaşık 210 milyon çift ayakkabı satışı gerçekleşirken, piyasanın büyüklüğü de 12 milyar TL oldu. Pazarın yüzde 86'sı markasız ürünlerden oluşurken ortalamada bir ayakkabının fiyatı 58 TL oldu.

Araştırmaya göre, çocuklara yönelik ayakkabı satışı yaklaşık 60 milyon olarak gerçekleşti. Erkekler ayakkabı için 4.8 milyar TL, kadınlar 5 milyar TL harcanırken, çocuk ayakkabıları için de bu rakam 2.2 milyar TL olarak gerçekleşti.

"Hesaplı ve eğlenceli ayakkabılara büyük ilgi var"

Türkiye'deki ayakkabı pazarı üzerine açıklamalarda bulunan Mecrea CEO'su Sinan Ventura, yüzde 90'nı markasız olan pazarın 2020 yılına kadar 13 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşmasını beklediklerini söyledi. Ventura,"Pazar her yıl yaklaşık yüzde 10 büyüyor. Ancak bu sene biraz daha yavaş büyüme beklentimiz var. Sektörün en önemli dinamiğin ise fast fashion ürünlere olan talep. Tüm dünyada giderek yaygınlaşan "cheap and cheerful" (hesaplı ve neşeli) segmenti Türkiye'de de hızla yayılıyor. Müşteri uygun fiyatlı trend ürünler istiyor. Bu segmentin 2020 yılında pazarın yüzde 8'ine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

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