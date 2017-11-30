Erman Toroğlu ‘Hakaret’ Suçundan İfade Verdi

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine "hakaret" suçundan başlatılan...

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine "hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek ifade verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmasına ilişkin bir televizyon programında yorum yapan Erman Toroğlu'nun kendisine hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erman Toroğlu hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Toroğlu, bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gelerek başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Toroğlu'nun ifadesinde, sözlerinin eleştirel kapsamda olduğunu söyleyerek, konunun da eleştirilmeye değer bir konu olduğunu belirttiği öğrenildi.