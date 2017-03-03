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Ermenek Devlet Hastanesine 600 Bin Liralık Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Yatırımı

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Ermenek Devlet Hastanesine 600 Bin Liralık Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Yatırımı
Karaman'da Ermenek Devlet Hastanesine devlet vatandaş işbirliğiyle yaklaşık 600 bin liralık tıbbi cihaz ve malzeme yatırımı yapıldığı bildirildi.

Karaman'da Ermenek Devlet Hastanesine devlet vatandaş işbirliğiyle yaklaşık 600 bin liralık tıbbi cihaz ve malzeme yatırımı yapıldığı bildirildi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekreter Dr. Hasan Arslan, Ermenek Devlet Hastanesinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, eksik uzman hekim kadrosunun tamamlanmasıyla birlikte hastanenin tam kapasite ile çalıştığını belirterek muayene ve tedavi olan hasta sayılarının son aylarda arttığına, ilçeden diğer merkezlere yapılan sevk oranlarında düşme görüldüğünü söyledi.

Genel Sekreter Arslan Ermenek Devlet Hastanesinde yerel basın mensuplarıyla bir araya gelerek hastanede 2016 yılından itibaren yaşanan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri hedeflerini istatistiki verilerle anlattı, projelerinden bahsetti. Ermenek Devlet Hastanesinin yenilenen fiziki koşullarının ardından gerek personel gerekse tıbbi cihaz ve malzeme yönünden de eksikliklerin büyük ölçüde giderildiğini anlattı. Genel Sekreter Arslan, "Özellikle yeni binaya taşınmanın ardından eğitim, eş durumu gibi nedenlerle personelin pek çoğunun hastaneden ayrılmasının ardından yaşanan sağlık personeli sıkıntısı, özellikle hekim açısından tamamen giderilmiştir. İlçeye bugüne kadar hiç ataması yapılmayan kardiyoloji ve fizik tedavi uzmanlarının ataması yapılarak bu uzman hekimlerimizin hastalarının teşhis ve tedavileri için gerekli olan tıbbi cihaz ve malzemelerin temini de devlet vatandaş işbirliği ile sağlanmıştır. Kardiyoloji Ünitesi ile ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi başta olmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi için 565 bin TL'si kamu, 30 bin 555 TL'si hayırsever vatandaşımızca karşılanan tıbbi cihaz yatırımı yapıldı. Kalp hastalarının diğer hastanelere sevk ihtiyacı da en aza indirilmiş oldu. Alınan cihazlar aktif olarak kullanılmaya başlandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin oluşturulması amacıyla alımı yapılan cihaz ve malzemelerin 30 bin 555 TL'si hayırsever bir vatandaşımız tarafından karşılandı. Merkeze uzaklık, özellikle kış aylarında yolların kapanması gibi sorunlar sebebiyle, tedavisi uzun süre ve devamlılık isteyen fizik tedavi hastalarımız için Ermenek Devlet Hastanesine kazandırılan cihaz ve malzemeler sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırdı" diye konuştu.

Ermenek'te sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin attığına dikkat çeken Dr. Arslan, 2016 yılında prefabrik binada yapılan A,B,C gurubu ameliyat sayılarının toplamının bir önceki yıla göre yüzde 115 oranında artış gösterdiğini vurgulayarak yeni binaya geçilmesiyle birlikte bu oranın ve yapılan ameliyat çeşitliliğinin artmasını beklediklerini kaydetti. Kasım ayında yeni binanın açılmasıyla birlikte ilk kez hizmet vermeye başlayan 1. Basamak yoğun ünitesinin yüzde 95 doluluk oranıyla çalıştığını, sevk oranlarının düşmesinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Ermenek Devlet Hastanesine 600 Bin Liralık Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Yatırımı

Ermenek Devlet Hastanesine 600 Bin Liralık Tıbbi Cihaz Ve Malzeme Yatırımı

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