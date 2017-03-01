Ermeni Kilisesi Çocuk Kütüphanesine Çevriliyor

Niğde'de restorasyonu tamamlanan Ermeni Kilisesi çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Niğde'de restorasyonu tamamlanan Ermeni Kilisesi çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek.

İl Genel Meclisi'nin Mart ayı toplantısında, kilisenin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından çocuk kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne 10 yıllığına tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan görüşmede İl Genel Meclisi oy birliği ile Ermeni Kilisesi'nin 10 yıllığına çocuk kütüphanesi olarak hizmet vermesine karar verdi.