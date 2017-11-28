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Erol Bulut: “Bizim İçin Lig Daha Önemli”

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Erol Bulut: “Bizim İçin Lig Daha Önemli”
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için lig daha önemli bu sebeple lige konsantre...

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için lig daha önemli bu sebeple lige konsantre olacağız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Ankara temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oldu. Mücadeleden Yeni Malatyaspor 3-1 mağlup ayrılırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, "Maalesef istemediğimiz bir sonuç. En azından beraberlik hedefimiz vardı. İlk yarıya istediğimiz gibi başlamadık. Beraberliği yakaladıktan sonra konsantrasyon eksikliğimiz vardı. Agresif değildik. Disiplini koruyamadık. Disiplinli olmazsan maç bu şekilde sonuçlanır. En azından uzun zaman oynamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Yolumuza nasıl devam edeceğimizi daha net gördük. Bizim için lig daha önemli bu sebeple lige konsantre olacağız. Dening iyi bir performans sergiledi ve bir futbolcu kazandık. Benim iyi performans beklediğim futbolcular gerekli performansı ne yazık ki vermedi. Önümüzdeki süreçte kimlerle devam edeceğimizi daha net gördük" ifadelerini kullandı.

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