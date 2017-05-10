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Erol Ceylan: "Hedefimiz Dünyadaki Türk İmajını Yükseltmek"

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Erol Ceylan: "Hedefimiz Dünyadaki Türk İmajını Yükseltmek"
Dünyanın en büyük boks kulüplerinden birisi olan EC Boxing Kulübü Başkanı Erol Ceylan, Almanya'nın en iyi iki boks kulübünden birisi olduklarını belirterek,...

Dünyanın en büyük boks kulüplerinden birisi olan EC Boxing Kulübü Başkanı Erol Ceylan, Almanya'nın en iyi iki boks kulübünden birisi olduklarını belirterek, "Hedefimiz dünyadaki Türk imajını yükseltmek" ifadelerini kulandı.

Almanya'nın ve dünyanın en iyi boks kulüplerinden birisi olan EC Boxing Kulübü Başkanı Erol Ceylan, İHA'ya konuştu. Kulüp bünyesinde çok sayıda Dünya, Avrupa ve birçok şampiyonluk yaşayan boksörleri barındıran EC Boxing, 19 Mayıs gecesi yapacağı dev gala ile iki dünya şampiyonluğunun yanı sıra Fatih Keleş'in de profesyonel kariyerindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkmasına vesile olacak. Erol Ceylan, aynı zamanda Christian Hammer'in de ağır sıklette dünya şampiyonluk eleme maçına çıkmasını sağlayacak.

"Para kazanmaktan çok, ülkemizin imajını önemsiyoruz"

Uluslararası arenada çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erol Ceylan, "Artık Almanya'da da televizyonlara yansımak istiyoruz. Alman televizyon desteği almak için hak ettiğimiz yere gelmemiz lazım ancak çok yakında bunun da olacağından eminim. Çok kaliteli boksörlerimiz var ve bizi tüm dünya boks camiası çok iyi tanıyor. Zaten hedefimiz dünya boksuna kaliteli, güvenilir ve dürüst bir boks promosyonu olduğumuzu göstermek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, saygınlığını arttırmak istiyoruz. Bunu da en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Bugün dünyada çok iyi bir imajımız var ve boks camiasındaki saygınlığımız da en üst düzeyde. Tabii ki bugüne kadar boksa büyük paralar yatırdık ancak benim hedefim bu işten para kazanmaktan çok, ülkemizin dünya yüzündeki imajına katkı sağlamak ve iyi bir tanıtımını yapmak. Kulübümüz boksörlerinden Fatih Keleş ve Ali Eren Demirezen, Almanya boks dünyasında büyük işler yapacak. Kendilerine sürekli olarak Almanca'yı iyi öğrenerek, medyaya verdikleri röportajlarda Almanca konuşup, Türk imajının yükselmesine katkı sağlamaları konusunda telkinlerde bulunuyorum. Onlar da Alman öğrenmek için büyük gayret gösteriyorlar" dedi.

"Klitschko kardeşlerin gitmesi boksa ilgiyi arttıracaktır"

Yakın zamanda büyük şampiyonlar çıkaracaklarını belirten Erol Ceylan, "Bugüne kadar Klitschko'ların elinde bulunan kemerlere ulaşmak bayağı zordu. Çünkü Klitschko'larla maç yapabilmek için bir boksör iki sene beklemek zorundaydı. Bu da sporcunun moralini ve motivasyonunu bozuyordu. Maça hevesi kırılmış bir şekilde çıkıyordu çünkü maçlara ve tarihlerine Klitschko'lar karar veriyorlardı. Şimdi durum değişti. Büyük kemerler farklı boksörlerin ellerinde el değiştirecektir. Böylece bir boksör en fazla dokuz ay bekledikten sonra dünya şampiyonuyla maç yapabilecek duruma gelecektir. Bu şekilde hem izleyiciler daha heyecanlı maçlar izleyerek farklı yetenekler görme şansına sahip olacaklar hem de boksa yeniden bir heyecan gelecektir. Ayrıca hem Almanya'da (Sebastian Formella ve Mario Daser) hem de Türkiye'de (Ali Eren Demirezen, Fatih Keles ve Hüseyin Cinkara) kulübümüze iyi boksörler kazandırdık. Bunlarla hem Türkiye piyasasında hem Almanya piyasasında ve hem de dünya piyasasında ismimizi duyurmaya başladık" diye konuştu.

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