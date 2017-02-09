  • BIST 88.726
  • Altın 148,198
  • Dolar 3,7158
  • Euro 3,9683
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Eroldu: “3 Bin Çocuğu Basketbolcu Yetiştireceğiz”

» »
Eroldu: “3 Bin Çocuğu Basketbolcu Yetiştireceğiz”
Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri...

Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri ve ilçelerinde bizim eğittiğimiz antrenörler tarafından Bursalı gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Şu anda 650 çocuk var ve bu sayıyı 2-3 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi.

Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, üretim fabrikasında basın mensuplarına basketbola verdikleri önemi anlattı. Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirten Eroldu, "Zor bir iş. Bunun için de yeni nesil Tofaş diye bir proje başlattık. Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri ve ilçelerinde bizim eğittiğimiz antrenörler tarafından Bursalı gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Salonda, basketbolun temelinde bir takım yanlışlar var. Kendi boylarına uygun potalarla oynamaları lazım. Salonları organize ediyoruz, yazılımlara çok yatırım yaptık. Antrenörlere ve özellikle velilere yönelik eğitim programlarımız var. Çocuğun velisinin de eğitimden geçmesi lazım. Beslenme programları, psikolojik desütek programları var. 650 çocuk var bizde oynayan. Burada amacımız yıldız oyuncu bulalım para kazanalım gibi bir amacımız yok. Biz bu sayıyı 2-3 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Parayla değil aşkla yapılan işler"

'Basketbol altyapısının ciddi şekilde yapılması lazım" diyen Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şehirdeki diğer basketbol okullarına rakip de değiliz. Sosyal proje. Bursa ve ilçelerinde İnegöl, Karacabey, Gemlik ve Orhangazi'de çok da destek alıyoruz. Mahalli yönetimler de ilgi gösteriyor. 3 bin çocuğa basketbolu sevdirebilirsek bunların içinden bir tane, iki tane milli takıma oyuncu çıkarırsak yapmak istediğimiz bu. Her sene üzerine koyarak sabırlı ve sürekli şekilde büyüteceğiz. Bunun yerine daha iyi yabancılarla basketbol takımını yukarı taşıyabilirdik, bunu yapmadık. Çocukların kendi gelişimlerine katkıda bulunmamız, Eurolig seviyesinde takım yapmaktan daha değerli. Bu işi çok parayla kazanmanın anlamı yok. İnanılmaz bütçelerle oynayan takımlar var. Bir sene oldu. Çok değerli hocalarımız var. Basketbol ve spor gönül işi. Parayla değil aşkla yapılan işler. Bu işe aşkla bakan çok ciddi bir kadro var" diyerek projenin büyüklüğünden bahsetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyondan Şampiyonluk Sözü09 Şubat 2017 Perşembe 09:08
  • Ahmet Çubukçu Ve Ersun Yanal’dan Anlamlı Ziyaret09 Şubat 2017 Perşembe 08:43
  • Trafik Güvenliği Eğitimleri İstanbul’da Devam Etti09 Şubat 2017 Perşembe 08:23
  • Samsunspor’un Borcu 45 Milyon Tl08 Şubat 2017 Çarşamba 22:13
  • Kadınlar Euroleague08 Şubat 2017 Çarşamba 21:28
  • Altınordu Avrupa’ya Veda Etti08 Şubat 2017 Çarşamba 19:43
  • Galatasaray’da Kayserispor Maçı Hazırlıkları08 Şubat 2017 Çarşamba 19:33
  • Uefa Avrupa Gençlik Ligi08 Şubat 2017 Çarşamba 19:03
  • Beşiktaş, Karabükspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor08 Şubat 2017 Çarşamba 18:43
  • Karabükspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor08 Şubat 2017 Çarşamba 17:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti