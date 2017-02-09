Eroldu: “3 Bin Çocuğu Basketbolcu Yetiştireceğiz”

Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri...

Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirterek, "Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri ve ilçelerinde bizim eğittiğimiz antrenörler tarafından Bursalı gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Şu anda 650 çocuk var ve bu sayıyı 2-3 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi.

Tofaş Otomobil Fabrikası Ceo'su Cengiz Eroldu, üretim fabrikasında basın mensuplarına basketbola verdikleri önemi anlattı. Bursa'yı bir basketbol şehri haline getirmek istediklerini belirten Eroldu, "Zor bir iş. Bunun için de yeni nesil Tofaş diye bir proje başlattık. Bursa'nın varoş diyebileceğimiz mahalleleri ve ilçelerinde bizim eğittiğimiz antrenörler tarafından Bursalı gençlere ücretsiz eğitim veriyoruz. Salonda, basketbolun temelinde bir takım yanlışlar var. Kendi boylarına uygun potalarla oynamaları lazım. Salonları organize ediyoruz, yazılımlara çok yatırım yaptık. Antrenörlere ve özellikle velilere yönelik eğitim programlarımız var. Çocuğun velisinin de eğitimden geçmesi lazım. Beslenme programları, psikolojik desütek programları var. 650 çocuk var bizde oynayan. Burada amacımız yıldız oyuncu bulalım para kazanalım gibi bir amacımız yok. Biz bu sayıyı 2-3 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz" dedi.

"Parayla değil aşkla yapılan işler"

'Basketbol altyapısının ciddi şekilde yapılması lazım" diyen Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Şehirdeki diğer basketbol okullarına rakip de değiliz. Sosyal proje. Bursa ve ilçelerinde İnegöl, Karacabey, Gemlik ve Orhangazi'de çok da destek alıyoruz. Mahalli yönetimler de ilgi gösteriyor. 3 bin çocuğa basketbolu sevdirebilirsek bunların içinden bir tane, iki tane milli takıma oyuncu çıkarırsak yapmak istediğimiz bu. Her sene üzerine koyarak sabırlı ve sürekli şekilde büyüteceğiz. Bunun yerine daha iyi yabancılarla basketbol takımını yukarı taşıyabilirdik, bunu yapmadık. Çocukların kendi gelişimlerine katkıda bulunmamız, Eurolig seviyesinde takım yapmaktan daha değerli. Bu işi çok parayla kazanmanın anlamı yok. İnanılmaz bütçelerle oynayan takımlar var. Bir sene oldu. Çok değerli hocalarımız var. Basketbol ve spor gönül işi. Parayla değil aşkla yapılan işler. Bu işe aşkla bakan çok ciddi bir kadro var" diyerek projenin büyüklüğünden bahsetti.