Ersun Yanal, Akçay’a Karşı Trabzonspor’un Şansızlığını Kırmak İstiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay karşısında bordo-mavili takımla birlikte kendi şansızlığını...

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay karşısında bordo-mavili takımla birlikte kendi şansızlığını da kırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ankara'da Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak olan karşılaşmada bordo-mavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, Trabzonlu teknik adam Mustafa Akçay karşısında hem kendisinin hem de Trabzonspor'un galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Akçay mağlubiyet tatmadı

Trabzonspor alt yapısında uzun yıllar görev aldıktan sonra 1461 Trabzon ile önemli bir çıkış yakalayan ve ardından Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve Osmanlıspor'u çalıştıran Trabzon'lu Teknik Direktör Mustafa Akçay, bordo-mavili takıma rakip olduğu müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Oynattığı kontratak futboluyla dikkat çeken Akçay, Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile karşılaştığı maçlarda da mağlup olmadı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay karşısında yarın başkentte oynanacak olan müsabakada hem kendi şansızlığını hem de Trabzonspor'un şanssızlığını kırarak Akçay karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, dört kez Spor Toto Süper Lig ve bir kezde Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip oldu. Söz konusu maçlarda Akçay'ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, Akçay'ın çalıştırdığı takımlar karşısında galibiyet alamadı.

Yanal ve Akçay 4. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İşte iki teknik adamın bir birleriyle karşılaştığı maçlar

6 Ekim 2013: Fenerbahçe (Yanal) - Trabzonspor (Akçay) : 0-0

18 Aralık 2014: Trabzonspor (Yanal) - Akhisar Belediyespor (Akçay): 0-0 (Ziraat Türkiye Kupası)

11 Eylül 2016: Trabzonspor (Yanal) - Osmanlıspor (Akçay): 0-2