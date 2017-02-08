Ertaş, “Cumhurbaşkanımızın Himayelerinde Liseliler Destan Yazacak”

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle "Türkiye'nin Darbeler tarihi...

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle "Türkiye'nin Darbeler tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi" konulu liseler arası deneme, hikâye ve şiir yarışması düzenleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum şube başkanı Murat Ertaş, yarışmanın ana amacının "Ülkemizde yaşanan darbelere dikkat çekmek ve 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin yaşattığı travmanın genç nesiller üzerindeki etkisini anlamak için Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile Türk Dil Kurumu işbirliği ile hâlen resmî ve özel tüm ortaöğretim [lise ve dengi okullar] okul ve kurumlarında okuyan öğrencilere yönelik "Türkiye'nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Millî İrade Zaferi" konulu deneme, hikâye ve şiir yazma yarışması düzenlenmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına ramak kala, kaynağını milletten almayan, millet ve devlete karşı girişilen hiçbir hareketin meşru olmadığına dikkat çekmek ve gençleri millet iradesine, devlete, demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı/olamayacağı hususunda bilinçlendirmek" olduğunu ifade etti.

TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu anlamlı ve önemli yarışmaya Erzurum'dan yüksek sayıda katılım bekliyoruz. Konuyla ilgili okul idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin hassasiyetini biliyoruz. Vatan ve bayrak hassasiyeti her daim zirvede olup ilim, irfan yuvası, söz medeniyetinin başkentlerinden biri olan Erzurum'da liselilerimizin birbirinden kıymetli eserler ortaya koyacağından, kalemleriyle destan yazacaklarından eminim. Tüm liselerimize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yarışmayla ilgili resmi yazı, TDED tarafından da afiş ve bilgilendirme broşürleri gönderildi. Yarışmaya özel ve resmi tüm liseliler katılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi 12 Mart. Yarışma Türkiye'nin en büyük yarışması ve cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde yapılıyor. Alanlarında birinci olan öğrenciler 15 bin TL ödül alacaklar ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile yurt dışı seyahatine katılacaklar. Diğer derecelere de çok ciddi ödüller var. Ödül töreni Temmuz ayında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yarışma başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgiye derneğimizin internet sitesinden, www.tded.org.tr adresinden ulaşabilirler. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz."